Foreign Policy: американские базы уязвимы перед Россией и Китаем

Россия и Китай способны организовать разрушительные атаки на американские военные базы и системы логистики даже на территории США. Это возможно в будущем благодаря технологиями, которыми обладают государства.

Об уязвимости Соединенных Штатов заявило издание Foreign Policy. Благодаря прогрессу в аэрокосмической промышленности, робототехнике, машинном обучении, 3D-печати и наноматериалах появятся новые классы ракет и смертоносных беспилотников. Распространение подобных технологий ведет к устареванию способа ведения войны со стороны американцев.

Более того, указано в материале, Россия и Китай в будущем прибегнут к использованию ракет и дронов, чтобы посеять хаос на территории США и уничтожить значимые объекты — инфраструктуру, склады, амуницию и военную технику. Вашингтон не готов к быстрому реагированию на действия этих стран.

Противоракетная защита на большинстве военных баз США недостаточная, подчеркнул автор статьи. Недостает на них и защищенных убежищ, а авиация и флот зачастую стоят на открытом воздухе и в непосредственной близости друг от друга. Связь между командованием и солдатами тоже ненадежна, поскольку ее передача настроена через спутник, а он, в свою очередь, уязвим.

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Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, США могли бы размещать пусковые установки и боевые дроны в союзных странах так, чтобы они располагались в непосредственной близости от российской и китайской границ. Например, находились бы в Прибалтике и акватории Южно-Корейского моря.

В журнале заметили, что американское Минобороны этим не заинтересовано. Военно-морской флот требует больше кораблей, поставив ракеты на второе место, а Военно-воздушные силы хотят поставок пилотируемых самолетов, а не беспилотников.