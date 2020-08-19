Forbes удивился смекалке российских подводников. Они запустили «Циркон» из-подо льда

Северный флот провел учения, во время которых ракеты «Циркон» запустили с находящейся подо льдом подлодки. Придуманный российскими подводниками способ восхитил представителей СМИ.

Статью, посвященную находчивости моряков, опубликовал журнал Forbes. Вариант, использованный российскими военными, в материале назвали блестящим.

«У ВМФ России появилась блестящая идея: запустить ракету с осколочно-фугасной боевой частью — пробить дыру во льду, через которую может пройти межконтинентальная баллистическая ракета», — говорится в материале.

Его автор признал, что сейчас мала вероятность начала Третьей мировой войны, во время которой использовались бы баллистические ракеты. Но преимущества страны, обладающей способностью совершать запуски из-подо льда, неоспоримы. Кроме того, отмечено в статье, в последнее время растет значение Арктики на мировой политической арене.

Во время ядерной войны, обратили внимание в Forbes, подводная лодка может не успеть подняться на поверхность и занять подходящую стартовую позицию. В такой ситуации у противника будет временное превосходство, чтобы найти и уничтожить субмарину до запуска. В случае с российским вариантом пуска такое развитие событий исключается.

Учения на Северном флоте, напомнила газета «Известия», прошли еще 1 июня. В маневрах задействовали атомную подводную лодку «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». С нее совершили учебные пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Само морское судно находилось подо льдом.