Forbes удивился смекалке российских подводников. Они запустили «Циркон» из-подо льда
Статью, посвященную находчивости моряков, опубликовал журнал Forbes. Вариант, использованный российскими военными, в материале назвали блестящим.
«У ВМФ России появилась блестящая идея: запустить ракету с осколочно-фугасной боевой частью — пробить дыру во льду, через которую может пройти межконтинентальная баллистическая ракета», — говорится в материале.
Его автор признал, что сейчас мала вероятность начала Третьей мировой войны, во время которой использовались бы баллистические ракеты. Но преимущества страны, обладающей способностью совершать запуски из-подо льда, неоспоримы. Кроме того, отмечено в статье, в последнее время растет значение Арктики на мировой политической арене.
Во время ядерной войны, обратили внимание в Forbes, подводная лодка может не успеть подняться на поверхность и занять подходящую стартовую позицию. В такой ситуации у противника будет временное превосходство, чтобы найти и уничтожить субмарину до запуска. В случае с российским вариантом пуска такое развитие событий исключается.
Учения на Северном флоте, напомнила газета «Известия», прошли еще 1 июня. В маневрах задействовали атомную подводную лодку «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». С нее совершили учебные пуски гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». Само морское судно находилось подо льдом.