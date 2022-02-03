Forbes: российская артиллерия за 10 секунд уничтожит цели на Украине

Представления людей, что Россия направляет к украинской границе танки в корне неверны. Свидетельством эскалации станут выстрелы из сотни крупнокалиберных орудий и ракетных установок, которые находятся на вооружении десятков полуавтономных батальонных тактических групп — в тысячу человек каждая. Об этом в своей колонке написал колумнист Forbes Дэвид Экс.

Он пояснил, что решающей силой российской армии остается артиллерия. Другие рода войск только занимаются ее прикрытием. Именно стрельбой из крупнокалиберного оружия военные могут за короткий промежуток времени создать огромные дыры в обороне противника.

Именно батальонные тактические группы с артиллерийскими установками наиболее опасны для армии Украины. Преимущество российских военных в скорости. Командиру батальона не требуется просить об огневой поддержке, так как у него есть своя. В наведении оружия помогают дроны, которые передают всю информацию командованию напрямую.

Журналист привел слова заместителя начальника штаба Сухопутных войск России генерал-майора Вадима Марусина: «Цикл от разведки до боя занимает буквально 10 секунд». Этого времени явно недостаточно украинским военным, которые могут выйти из укрытия менее чем за минуту.

Дэвид Экс отметил, что у каждой группы есть 18 гаубиц. При этом сами батальоны могут оперативно передвигаться вдоль границы.

«Сегодня на российско-украинской границе находится от 50 до 70 российских батальонных групп, готовых в кратчайшие сроки зайти на Украину», — написал колумнист.

Сообщения о подготовке России к наступлению на Украину в западных СМИ начали появляться несколько месяцев назад. Всю эту информацию постоянно опровергали российские дипломаты и представители власти. Дмитрий Песков отмечал, что раскачиванием ситуации занимаются только заинтересованные в эскалации конфликта представители стран Запада и НАТО. Он подчеркивал, что Россия не несет угрозы для соседней страны, а Европа и США используют этот предлог для поставки на Украину оружия.