06 декабря 2023, 19:19
Forbes признал Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной в 2023 году
Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes
Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен признали самой влиятельной женщиной мира в 2023 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликовали на сайте издания.
Второе место в списке досталось главе ЕЦБ Кристин Лагард. Замкнула первую тройку наиболее влиятельных женщин вице-президент США Камала Харрис.
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На четвертой позиции оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Признанная человеком года по версии Time певица Тейлор Свифт в рейтинге Forbes стала пятой.
Есть в списке и глава Минфина США Джанет Йеллен. Ей отвели 27-е место. Телеведущая Опра Уинфри попала на 31-е место, на 36-м — певица Бейонсе.
Последней в рейтинге оказалась кукла Барби, попавшая в шорт-лист премии Time вместе с победившей в итоге Тейлор Свифт.
Рейтинг влияния Forbes составляют на основе нескольких параметров. Среди них — богатство, медийность, сферы влияния и воздействие на общественное мнение.
Еврокомиссия
Урсула фон дер Ляйен
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