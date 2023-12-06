Мир 06 декабря 2023, 19:19 Forbes признал Урсулу фон дер Ляйен самой влиятельной женщиной в 2023 году Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes IMAGO / Global Look Press

Читать 360tv в

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен признали самой влиятельной женщиной мира в 2023 года по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликовали на сайте издания.

Второе место в списке досталось главе ЕЦБ Кристин Лагард. Замкнула первую тройку наиболее влиятельных женщин вице-президент США Камала Харрис.

Реклама

На четвертой позиции оказалась премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Признанная человеком года по версии Time певица Тейлор Свифт в рейтинге Forbes стала пятой.

Есть в списке и глава Минфина США Джанет Йеллен. Ей отвели 27-е место. Телеведущая Опра Уинфри попала на 31-е место, на 36-м — певица Бейонсе.

Последней в рейтинге оказалась кукла Барби, попавшая в шорт-лист премии Time вместе с победившей в итоге Тейлор Свифт.

Рейтинг влияния Forbes составляют на основе нескольких параметров. Среди них — богатство, медийность, сферы влияния и воздействие на общественное мнение.