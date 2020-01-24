    24 января 2020, 11:14

    Forbes объяснил, почему США проиграет войну с Россией

    Андрей Иванов

    Ахиллесова пята Соединенных Штатов — это старый транспортный флот. По сути — груда ржавого металла. В море сейчас могут выйти лишь два судна из пяти. Если вдруг начнется война с Россией, то Вашингтон ее обязательно проиграет из-за проблем с доставкой. Таким мнением поделился обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
    Forbes объяснил, почему США проиграет войну с Россией

    «Недавние учения, которые провело командование транспортного флота США, показали, что два судна из пяти могут выйти в море и выполнить поставленные задачи», — написал Томпсон.

    По словам журналиста, если начнется война в Евразии, то 90% военной техники и оборудования США будут перебрасывать по морю. Он предупредил, что Россия в курсе этих проблем и призвал конгрессменов как можно скорее закупить новые морские грузовики и модернизировать старые.

    «Русские недавно активизировали подводные учения в Атлантике, предполагая, что не все американские транспортные корабли доберутся до пунктов назначения в случае конфликта Востока и Запада», — отметил обозреватель.

    Все проволочки с покупкой новых судов ослабят Соединенные Штаты. Американские военные сейчас не готовы к чрезвычайным ситуациям за рубежом, которые «неизбежно возникнут в ближайшее время».