Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей 2019 года

В 2019 году Роулинг получила доход в 92 миллиона долларов. Немалую часть общего дохода составила прибыль от продажи билетов на бродвейскую постановку пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя». Только за неделю она выгадала на этом деле 2,3 миллиона долларов. К прибыли Роулинг нужно добавить доходы от тематических парков о юном волшебнике, продажу книг о Поттере, фильмов и прочего. Доход в 92 миллиона долларов за год до уплаты налогов — рекорд года.

На втором месте в рейтинге удачливых писателей оказался Джеймс Паттерсон. Он лидировал в списке в прошлом году, а теперь уступил первенство даме. В этом году доход писателя оценен в 70 миллионов долларов. Книга «Президент пропал», которую Паттерсон написал в соавторстве с Биллом Клинтоном, уже год как считается настоящим бестселлером. Паттерсон все так же остается богатейшим писателем США. Его состояние оценивается в 800 миллионов долларов.

На третьем месте среди писателей мира по прибыли неожиданно оказалась Мишель Обама, супруга предыдущего президент США. Ее доход за год составил вдвое меньшую сумму, чем у Паттерсона — 36 миллионов долларов. Мишель вместе с супругом получили аванс в размере 65 миллионов долларов за мемуары, которые еще никто не видел. Обама также подзаработала «чесом» по городам США: она заполняла стадионы со своими лекциями не хуже, чем иная рок-звезда.

Четвертое место занял Джефф Кинни, автор популярной серии детских книг «Дневник слабака». Его доход за год оценивается в 20 миллионов долларов.

Стивен Кинг сдал свои позиции за год. С почетного третьего места пъедестала он опустился на пятое с дохолдом в 17 миллионов доларов. Он заработал не только на книгах, но еще на экранизации романа «Оно».

Судя по тенденции, можно отметить, что интерес к чтению в мире, в том числе в США, возрос. В общей сложности в 2019 году пять самых высокооплачиваемых авторов мира продали в США более 18,6 миллиона бумажных книг. На этом они заработали 235 миллионов долларов, что на 10 миллионов больше, чем в прошлом.

Кроме того, никто не отменял той истины, что книга — лучший подарок. Впереди новогодние праздники. Что чаще всего выбирают в качестве подарка россияне, как звезды и знаменитости, так и простые обыватели — разобрался «360».