Forbes назвал лучших работодателей мира. В список попали 7 компаний из России

Второе место в списке лучших работодателей мира досталось компании Билла Гейтса Microsoft, а замкнул тройку лидеров разработчик облачного программного обеспечения Red Hat. Этой компании удалось вытеснить телекоммуникационного гиганта Apple на четвертую строчку списка. Пятое место досталось компании SAP из Германии.

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Помимо «Норильского никеля», одними из лучших в мире работодателей признаны Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е место), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е место), «Русгидро» (437-е место) и «Лукойл» (492-е место).

Forbes сообщил, что стоимость лидера рейтинга Alphabet составляет 870 миллиардов долларов. На предприятиях холдинга трудятся более 100 тысяч человек.

В прошлом квартале 2019 году выручка Alphabet составила 38,9 миллиарда долларов. Это на 19% больше, чем в прошлом году.

При составлении этого рейтинга специалисты компании Stаtistа по заказу Fоrbеs провели более 1,4 миллиона опросов на мировом и региональном уровнях.