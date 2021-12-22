Forbes назвал «леденящую душу» перспективу Украины в случае войны с Россией

Если между Россией и Украиной начнется «война», стране придется столкнуться с российскими ракетами «Калибр» в черноморском районе. Этому оружию вряд ли можно что-то противопоставить. Об этом сообщил Forbes.

«Влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка. Некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом. Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», — написал автор материала Дэвид Экс.

Он заявил, что Россия активно строит новые подлодки и корабли, а также «возможно, самого главное» — ракеты «Калибр». Экс уточнил, что они могут поражать цели на расстоянии многих сотен километров. По его словам, в 2014 году российский флот в Черном море был слабым и состоял почти полностью из кораблей, которые строили еще во времена СССР. Однако после воссоединения с Крымом страна провела радикальную модернизацию. В результате Черноморский флот полностью преобразился за семь лет.

«В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты „Калибр“. Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», — отметил автор материала.

При этом Экс уточнил, что потенциал Украины в предотвращении атак с моря сейчас ограничен. Страна приобретает новое оружие, однако оборонные возможности украинского флота растут не так быстро, на наступательный потенциал российского.