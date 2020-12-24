Forbes назвал 50 новых миллиардеров в медицинской сфере

Во время пандемии в сфере здравоохранения появилось сразу 50 новых миллиардеров. Рейтинг самых богатых докторов и предпринимателей составил журнал Forbes. На первом месте с состоянием 4,2 миллиарда долларов оказался соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Согласно рейтингу, Шахину принадлежит около 17% акций немецкой компании BioNTech. С января акции выросли в цене на 160% благодаря разработке вакцины от коронавируса. Препарат создали в партнерстве с американской компанией Pfizer. В итоге состояние Шахина достигло 4,2 миллиарда долларов.

На втором месте списка расположился глава американской компании Moderna Стефан Бансель. Эта организация также разработала вакцину от ковида. Журнал оценивает состояние Банселя в 4,1 миллиарда долларов. В марте бизнесмен снизил свою долю в компании с 9 до 6%. С начала 2020 года стоимость акций увеличилась более чем на 550%.

Вместе с Банселем на второй строчке оказалась бывшая жена председателя правления компании Shenzhen Kangtai Biological Products Юань Липин. Эта компания является одним из главных производителей препаратов в Китае. После развода Липин получила 24% организации, чьи акции выросли на 90%. Увеличение стоимости позволило сколотить женщине состояние в 4,1 миллиарда долларов.

Замкнул тройку лидеров глава китайской компании Contec Medical Systems Ху Ку. Его состояние оценивается в 3,9 миллиарда долларов. Компания Хансена занимается производством медицинского оборудования.