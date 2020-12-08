Forbes назвал 100 самых влиятельных женщин. В списке одна россиянка

По данным журнала, первенство в соревновании самых влиятельных женщин мира уже десять лет подряд сохраняет канцлер Германии Ангела Меркель. На втором месте глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. В прошлом году ей также досталось серебро. В тройку лидеров в этом году ворвалась Камала Харрис, которая будет вице-президентом США, когда главой страны станет Джо Байден.

В первой пятерке оказались председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и предприниматель Мелинда Гейтс — жена Билла Гейтса. Аналитики поместили на шестое место рейтинга генерального директора General Motors Мэри Барру. На седьмом месте спикер палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Замыкают десятку испанский банкир Ана Патрисия Ботин, предприниматель из США Эбигейл Джонсон и американская бизнес-леди и спортсменка Гейл Будро.

Набиуллина в 2020 году опустилась с 53-й на 57-ю строчку списка. Она оказалась единственной россиянкой в компании самых влиятельных женщин мира.