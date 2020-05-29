Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Аналитики издания провели переоценку состояния, опираясь на данные компании Coty, которая приобрела в ноябре прошлого года 51% косметической фирмы Дженнер.

Знаменитость также потеряла часть состояния из-за обвала продаж в условиях ограничительных мер. Сейчас состояние Дженнер составляет порядка 900 миллионов долларов.

Кайли Дженнер попала в список самых молодых миллиардеров планеты в марте 2019 года. Телезвезда основала свою компанию в 2014 году, выпустив линейку губных помад.

Ранее в Fоrbes сообщили, что основатель Amazon и самый богатый человек мира Джефф Безос через несколько лет может стать первым в истории человечества триллионером благодаря пандемии.