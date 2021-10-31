Foo Fighters, Jay-Z и Тину Тернер включили в Зал славы рок-н-ролла

Зал славы рок-н-ролла в Кливленде пополнился новыми именами. В него включили Тину Тернер, Кэрол Кинг, Тодда Рандгрена, Jay-Z и группы Foo Fighters и The Go-Go’s. Трансляцию церемонии провели на YouTube-канале Rock & Roll Hall of Famе.

Jay-Z стал первым истории рэпером, которого включили в Зал славы при жизни. Тину Тернер уже удостаивали этой чести в составе дуэта с ее бывшим мужем Айком Тернером в 1991 году. Имя фронтмена Foo Fighters Дейва Грола также значится в списке Зала славы рок-н-ролла — его включили в него в 2014 году как барабанщика легендарной Nirvana.

Кэрол Кинг внесли в список в 1990 году как автора песен.

На церемонии присутствовали Пол Маккартни, Тейлор Свифт, Кристина Агилера и другие мировые звезды. Полную трансляцию мероприятия с выступлениями музыкантов можно будет посмотреть с 20 ноября на стриминговой платформе HBO Max.

В выборе артистов, которых включают в Зал славы рок-н-ролла, участвуют слушатели и около тысячи музыкальных экспертов.