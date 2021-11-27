«Фонтанирующий» баклажан убрали из Telegram по требованию Apple

Компания Apple потребовала удалить из Telegram двусмысленные эмодзи с баклажаном и персиком и пригрозила блокировкой. Руководство мессенджера выполнило это условие.

Основатель Telegram Павел Дуров устроил в своем канале опрос, в котором спросил, как лучше поступить: удалить эмодзи или ничего не делать и получить блокировку на «яблочных» устройствах.

Источник фото: Telegram

Большинство пользователей встали на защиту «фонтанирующего» баклажана, однако анимация больше не работает на iOS, Android и в клиенте на компьютерах.

Несколько недель назад в Telegram появилась пикантная анимация эмодзи с баклажаном и персиком: первый при нажатии увеличивался в размерах, и из него на экран выливалась жидкость, а второй получал шлепок.

Накануне бывший пресс-секретарь Дурова Георгий Лобушкин сообщил, что с новым обновлением в Telegram появится функция распознавания текста на картинках.