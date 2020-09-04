Фондовый рынок США и акции ведущих IT-компаний обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. Резкое снижение ключевых индексов произошло на фоне стремления трейдеров сбыть ценные бумаги крупнейших технологических компаний США.

Основные фондовые индексы завершили торги с серьезным снижением. Dow Jones упал на 411,64 пункта (-1,45%). S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний американского рынка, рухнул на 82,21 пункта (-2,38%). Индекс электронной биржи Nasdaq опустился на 524,11 пункта (-4,57%), пишет ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Также произошло резкое падение котировок акций компаний США. Среди рекордсменов обвала оказалась Apple, также акции упали у Facebook, Amazon, Netflix и Microsoft.

Более того, по итогам торговой сессии в четверг четверо самых состоятельных предпринимателей в области высоких технологий стали беднее на 25 миллиардов долларов. Джефф Безос (Amazon) потерял девять миллиардов долларов, на столько же сократилось состояние Илона Маска (Tesla), Марк Цукерберг (Facebook) стал беднее на четыре миллиарда долларов, а Билл Гейтс (Microsoft) лишился трех миллиардов долларов.