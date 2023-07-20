Мир 20 июля 2023, 16:23 Фондовый эксперт Миронюк заявил, что США стоят на пороге нового кризиса в банковском секторе

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Американская экономика сейчас переживает непростые времена, и над ней нависла новая угроза: массовая продажа ценных бумаг. Об этом RT рассказал эксперт по фондовому рынку Евгений Миронюк.

По его словам, сейчас есть много предпосылок того, что инвесторы будут выводить свои деньги, главным образом это затронет ценные бумаги. Как добавил сайт телеканала «Звезда», сейчас у США наблюдается острый недостаток в заемных средствах. Что может спровоцировать кризис банковской сферы.

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