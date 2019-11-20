Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных

Украинцы перестали получать выплаты по больничным и декретам. В ФСС заявили, что средства вновь начнут перечислять, когда внесут изменения в годовой бюджет.

«Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», — сообщила пресс-служба ФСС.

Примечательно, что ФСС обвинил в сложившейся ситуации бюрократию и чиновников, но пообещал решить этот вопрос с Минсоцполитики. Тем временем Минсоцполитики Украины разместило на своем сайте информацию о попытке рейдерского захвата в ФСС. В качестве виновного назвали главу фонда Евгения Баженкова.

«Он является фигурантом уголовного дела о незаконных сделках с имуществом фонда. Принятые им решения незаконны», — сообщило Минсоцполитики.