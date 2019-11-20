Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных
Согласно заявлению Фонда социального страхования (ФСС) Украины, на счетах есть средства, однако организация не имеет права выплатить их, так как запланированный бюджет исчерпали 19 ноября, сообщил «Царьград».
Украинцы перестали получать выплаты по больничным и декретам. В ФСС заявили, что средства вновь начнут перечислять, когда внесут изменения в годовой бюджет.
«Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», — сообщила пресс-служба ФСС.
Примечательно, что ФСС обвинил в сложившейся ситуации бюрократию и чиновников, но пообещал решить этот вопрос с Минсоцполитики. Тем временем Минсоцполитики Украины разместило на своем сайте информацию о попытке рейдерского захвата в ФСС. В качестве виновного назвали главу фонда Евгения Баженкова.
«Он является фигурантом уголовного дела о незаконных сделках с имуществом фонда. Принятые им решения незаконны», — сообщило Минсоцполитики.