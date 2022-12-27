27 декабря 2022, 18:57
Фонд соцстраха закрыли на Украине
Премьер Украины Шмыгаль объявил о закрытии Фонда социального страхования
На Украине ликвидировали Фонд социального страхования, чтобы сократить расходы государства. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Фрагмент его выступления на заседании правительства опубликовали в Telegram-канале.
Политик пояснил, что фонд перестанет работать как отдельная организация согласно правительственному решению.
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«Прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины. Планомерно сокращаем лишние расходы государства», — указал Шмыгаль.
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Он утверждает, что такая мера поможет сделать механизм соцподдержки эффективнее и адаптировать его к современным реалиям.
Судя по выступлению украинского премьера, власти страны планируют бросить максимум ресурсов на спасение энергетической инфраструктуры.
ВС России наносят высокоточные удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины. Если судить по регулярным докладам Минобороны, все намеченные цели достигаются.
Украина
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