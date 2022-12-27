Мир 27 декабря 2022, 18:57 Фонд соцстраха закрыли на Украине Премьер Украины Шмыгаль объявил о закрытии Фонда социального страхования Публичное достояние

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На Украине ликвидировали Фонд социального страхования, чтобы сократить расходы государства. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Фрагмент его выступления на заседании правительства опубликовали в Telegram-канале.

Политик пояснил, что фонд перестанет работать как отдельная организация согласно правительственному решению.

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«Прекращаем деятельность Фонда социального страхования, присоединяем его к Пенсионному фонду Украины. Планомерно сокращаем лишние расходы государства», — указал Шмыгаль.

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Он утверждает, что такая мера поможет сделать механизм соцподдержки эффективнее и адаптировать его к современным реалиям.

Судя по выступлению украинского премьера, власти страны планируют бросить максимум ресурсов на спасение энергетической инфраструктуры.

ВС России наносят высокоточные удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики Украины. Если судить по регулярным докладам Минобороны, все намеченные цели достигаются.