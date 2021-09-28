Фонд Рейгана не согласился с полным освобождением Хинкли, стрелявшим в 40-го президента США

Фонд Рональда Рейгана не согласился с решением суда о полном освобождении Джона Хинкли, который стрелял в 40-го президента США. Событие, о котором идет речь, произошло 30 марта 1981 года возле отеля «Хилтон» в Вашингтоне. Об этом написал ТАСС.

Против полного освобождения виновного выступил представители президентского фонда Рональда Рейгана. По их словам, Хинкли до сих пор представляет угрозу для общественности.

«Мы считаем, что Джон Хинкли до сих пор представляет угрозу для окружающих, и мы выступаем резко против его освобождения. Мы надеемся, что Минюст подаст жалобу в суд, в результате которой это решение будет отменено», — говорится в сообщении.

Ранее Министерство юстиции США поддержало предложение судей о прекращении надзора за 66-летним Хинкли. По причине невменяемости он был помещен в государственную психиатрическую больницу. Через некоторое время его выпустили, однако запретили общаться с прессой, употреблять алкоголь и приказали соблюдать другие ограничения.

Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана 30 марта 1981 года. Он сделал шесть выстрелов. Одна из пуль рикошетом попала в грудь президента. Тяжелые ранения получили тогда пресс-секретарь президента Джеймс Брейди, сотрудник Секретной службы и полицейский.