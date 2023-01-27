Мир 27 января 2023, 00:14 Фонд ООН выделил Украине $50 млн Представитель ООН Дюжаррик: гуманитарный фонд выделил на помощь Украине 50 млн долларов РИА «Новости»

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Гуманитарный фонд ООН выделил на проведение операций на Украине 50 миллионов долларов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, его процитировал ТАСС .

На востоке и юге Украины в помощи нуждаются более 18 миллионов человек, отметил Дюжаррик.

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«Наш гуманитарный координатор на Украине Денис Браун объявила о выделении 50 миллионов долларов из чрезвычайного гуманитарного фонда по Украине для поддержки важнейшей деятельности на востоке и юге страны», — заявил Дюжаррик.

Представитель генсека ООН поблагодарил доноров за предоставленные средства. В 2022 году фонд собрал более 327 миллионов долларов.

Ранее Дюжаррик прокомментировал поставки танков в зону конфликта. Он отметил, что новое вооружение, поставленное на Украину, не ведет к миру. Пентагон не увидел эскалации конфликта в поставках на Украину тяжелого вооружения. При этом американская администрация уверяет, что всерьез восприняла предупреждения России о рисках, которые сопутствуют поставкам вооружения Украине.