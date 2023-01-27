27 января 2023, 00:14
Фонд ООН выделил Украине $50 млн
Представитель ООН Дюжаррик: гуманитарный фонд выделил на помощь Украине 50 млн долларов
Гуманитарный фонд ООН выделил на проведение операций на Украине 50 миллионов долларов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, его процитировал ТАСС .
На востоке и юге Украины в помощи нуждаются более 18 миллионов человек, отметил Дюжаррик.
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«Наш гуманитарный координатор на Украине Денис Браун объявила о выделении 50 миллионов долларов из чрезвычайного гуманитарного фонда по Украине для поддержки важнейшей деятельности на востоке и юге страны», — заявил Дюжаррик.
Представитель генсека ООН поблагодарил доноров за предоставленные средства. В 2022 году фонд собрал более 327 миллионов долларов.
Ранее Дюжаррик прокомментировал поставки танков в зону конфликта. Он отметил, что новое вооружение, поставленное на Украину, не ведет к миру. Пентагон не увидел эскалации конфликта в поставках на Украину тяжелого вооружения. При этом американская администрация уверяет, что всерьез восприняла предупреждения России о рисках, которые сопутствуют поставкам вооружения Украине.
Украина
ООН
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