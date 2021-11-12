Фонд имени патриарха Кирилла создали в США

Фонд имени патриарха Московского и всея Руси Кирилла создали в США в Свято-Владимирской духовной семинарии Православной церкви в Америке (ПЦА). Он направлен на поощрение исследований в области библеистики. Об этом сообщили на сайте отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата

«Присуждение имени предстоятеля Русской православной церкви этому фонду стало единогласным решением совета попечителей семинарии, которые таким образом выразили поддержку его святейшеству как принципиальному и последовательному защитнику каноничности церковного устройства в условиях кризиса мирового православия», — процитировали там выступление президента семинарии протоиерея Чада Хатфилда.

В сообщении уточнили, что средства фонда позволят существенно расширить возможности Свято-Владимирской семинарии по изучению Библии. С их помощью получится выплачивать стипендии студентам, которые работают в этом направлении, а также ввести должность профессора библеистики в семинарии.

О появлении фонда имени патриарха Кирилла стало известно во время конференции «Исследуйте Писания», которая прошла в Свято-Владимирской духовной семинарии.