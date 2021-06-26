Фонд для выплаты репараций афроамериканцам создали в американском городе

Фонд по выплате репараций темнокожим жителям создали в Армхерсте (Массачусетс, США). Он предназначен, чтобы «исправить прошлый вред», который был нанесен афроамериканцам и их предкам, отметила газета New York Post.

Создание фонда городской совет Армхерста поддержал почти единогласно. Пока денег там нет, но планируется уже к концу года набрать 210 тысяч долларов.

Армхерст имеет репутацию либерального города, отмечается в материале. Там действует несколько гуманитарных институтов, а большая часть зарегистрированных избирателей поддерживает демократов.

Разработать план по возмещению афроамериканцам ущерба планируется к 31 октября. позже этот план должен будет поддержать городской совет.

В Армхерсте проживает свыше 39 тысяч человек. Темнокожие из них — 2100 человек.

Экс-полицейский Дерек Шовин получил 22,5 года за убийство афроамериканца Джорджа Флойд. Обвинение просило отправить его в тюрьму на 30 лет, указав на отягчающие обстоятельства. Во время оглашения приговора судья указал на злоупотребление полицейским властью и доверием и «особую жестокость, проявленную к Джорджу Флойду».