Фонд по культурному обмену между Китаем и США (CUSEF), который продвигает внешнеполитические интересы КНР, перечислит фонду американо-китайских отношений ныне покойного экс-президента США Джорджа Буша-старшего грант в сумме пять миллионов долларов. Соглашение было заключено на период 2019–2023 годы.

Как стало известно американскому порталу Axios, китайский фонд взял на себя обязательства по ежегодной выплате в размере одного миллиона долларов. Стало известно, что фонды условились развивать конструктивные и взаимовыгодные политически устойчивые отношения.

CUSEF в определенных кругах пользуется репутацией инструмента влияния Пекина. Его возглавляет экс-глава администрации Гонконга Дун Цзяньхуа. Одновременно он является сопредседателем консультативного органа в Пекине.

Фонд CUSEF поддерживал и финансировал информационные кампании в США, влияющие на мнение ключевых аудиторий о политике Китая в Тибете. Фонд Буша изредка критиковал Пекин, но в целом положительно высказывался в некоторых важных геополитических вопросах.

Официальный представитель фонда Буша Лесли Рейган сообщила порталу, что финансирование, поступившее от китайского фонда, не может влиять на независимую политическую позицию фонда Буша.

По мнению журналистов немецкого издания газета Der Tagesspiegel, Европа и Соединенные Штаты должны создать объединение, чтобы усмирить Китай. Также, как в ХХ веке они «сдерживали» Советский союз.