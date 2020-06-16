Фонд Black Lives Matter Foundation собрал миллионы долларов. К движению он никакого отношения не имеет

Жители США и американские компании пожертвовали миллионы долларов фонду Black Lives Matter Foundation. Оказалось, с движением Black Lives Matter он никак не связан. А основатель фонда хочет потратить собранные средства на улучшение отношений с полицией.

Black Lives Matter Foundation можно найти на популярной онлайн-платформе GoFundMe для сбора средств, пояснило издание BazzFeed.

Таким образом, на него вышли не только простые американцы, но и крупнейших ИТ-компании — в том числе Microsoft, Google и Apple. Общая сумма пожертвований составила порядка четырех миллионов долларов.

Основал фонд музыкальный продюсер из Калифорнии Роберт Барнс, зарегистрировав Black Lives Matter Foundation еще в 2015 году. Цель фонда звучит как «гражданское единство с полицией» и не совсем сходится с идеями движений Black Lives Matter и против полицейской жестокости.

«Я не имею никакого отношения к глобальной сети Black Lives Matter. Я никогда не встречал ее сторонников, никогда не говорил с ними. Я их не знаю. У меня нет с ними никаких отношений», — заявил Барнс.

В фонде всего один сотрудник — он сам. Более того, с момента основания организация только один раз перевела деньги на благотворительность. Детский центр в Лос-Анджелесе получил от него чуть более пяти тысяч долларов.

Несмотря на ситуацию, Барнс уже придумал, как потратить собранные средства. Он хочет организовать на них фуршеты для полицейских и жителей города и напечатать брошюры, где полицейские предстанут в позитивном образе. Благотворитель не исключает, что устроит мероприятия, на которых люди смогут встретиться с офицерами, выпить кофе и поесть пончиков.

По оценке издания, благотворители пожертвовали Black Lives Matter Foundation минимум 4,35 миллиона долларов за первые недели июня. Основную часть денег все же успели заморозить. Большинство компаний, в том числе и платформа GoFundMe, не знали, что фонд не связан с набравшим силу движением.