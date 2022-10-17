Фонд Билла Гейтса начал сотрудничать с талибами для борьбы с полиомиелитом | 360°

Мир 17 октября 2022, 05:02 Поделиться Telegram

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Viber Фонд Билла Гейтса начал сотрудничать с талибами для борьбы с полиомиелитом Основатель Microsoft Гейтс заявил о сотрудничестве с талибами в борьбе с полиомиелитом РИА «Новости»

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Фонд Билла и Мелинды Гейтс сотрудничает с временным правительством «Талибана»* для борьбы с полиомиелитом в Афганистане. О совместной работе американский бизнесмен рассказал в интервью изданию The Daily Telegraph.

По словам Гейтса, партнеры его фонда проводили встречу с талибами* в Катаре. Никаких подробностей предприниматель приводить не стал, но назвал работу очень сложной в связи с объявленными против движения санкциями США. Также Гейтс не стал прямо отвечать на вопрос о том, готов ли он лично встретиться с талибами*.

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«Честно говоря, я не знаю, носит ли эта тема секретный характер. Я бы сделал многое, чтобы помочь кампании по [ликвидации] полиомиелита. Это главный приоритет фонда», — отметил бизнесмен.

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Он сообщил, что собирается направить еще 1,2 миллиарда долларов на борьбу с полиомиелитом в мире. С 2007 года фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил на эти цели пять миллиардов долларов.

Ситуация с полиомиелитом стоит в Афганистане крайне остро, так как в стране нет достаточного количества медиков и лекарств. По информации федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, доступа к вакцине от полиомиелита нет у трех миллионов афганских детей.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещена в РФ.

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