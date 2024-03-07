Мир 07 марта 2024, 16:26 Фон дер Ляйен заявила о необходимости производить оружие нового поколения в ЕС Глава ЕК фон дер Ляйен: для победы ЕС должен производить оружие нового поколения IMAGO/Alex Nicodim/globallookpress

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Для победы на поле боя Европейский союз должен производить оружие нового поколения. Такое заявление сделала Глава Европейской комиссии (ЕК) Урасула фон дер Ляйен, чьи слова привел сайт mk.ru.

Страны ЕС должны укрепить свои армии, подчеркнула политик.

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«Европейская народная партия — это та партия, которая сможет вести вперед Европу, способную защитить себя», — сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что государства Евросоюза должны назначить специального комиссара по вопросам обороны в новый состав ЕК.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев ранее заявил, что на военных учениях в Европе НАТО отрабатывает сценарий вооруженного противостояния с Россией.