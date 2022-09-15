Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения экономического сближения Украины и ЕС | 360°

Мир 15 сентября 2022, 10:13 Поделиться Telegram

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Viber Фон дер Ляйен прибыла в Киев для обсуждения экономического сближения Украины и ЕС Глава ЕК фон дер Ляйен приехала в Киев, где обсудит экономическое сближение Украины с ЕС РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что прибыла в Киев. Она обсудит с украинскими властями экономическое сближение и прием в Евросоюз.

Она заявила, что это ее третий визит в Киев за прошедшие полгода.

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«Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат на вступление в Евросоюз», — написала глава Еврокомиссии.

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По ее словам, она обсудит с украинскими президентом и премьер-министром — Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем — сближение экономик и народов Украины и Евросоюза, пока рассматривается вопрос о вступлении украинской стороны в ЕС.

Ранее фон дер Ляйен высказала мнение, что пока не пришло время мириться с Россией. Она призвала Европарламент сохранять санкции против России.

Такое заявление вызвало возмущение у части читателей французской газеты Le Figaro. Некоторые из них написали, что председатель Еврокомиссии далека от интересов европейских народов.

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