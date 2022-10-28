Фон дер Ляйен допустила переход энергокризиса ЕС в экономический и социальный | 360°

Мир 28 октября 2022, 11:55 Фон дер Ляйен допустила переход энергокризиса ЕС в экономический и социальный Глава ЕК Фон дер Ляйен: энергокризис в Европе может перерасти в экономический и социальный РИА "Новости"

Читать 360tv в

Энергетический кризис, который захватил страны Евросоюза, может переродиться в экономический и социальный. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ежегодном европейском саммите по устойчивым инвестициям, сообщил ТАСС.

«Наш приоритет — бороться с энергетическим кризисом, который рискует стать экономическим и социальным», — подчеркнула она.

Реклама

Евросоюз за несколько недель доработает меры борьбы с энергокризисом. Они направлены на снижение цен на электроэнергию для потребителей.

Реклама

Ранее фон дер Ляйен констатировала, что за восемь месяцев Евросоюз сумел сократить зависимость от российского газа на две трети. Первоначально планировалось, что этот процесс займет несколько лет. Глава ЕК выразила уверенность, что Евросоюз не уступил давлению и сохранил конкурентоспособность на глобальном уровне.