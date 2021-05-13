Fох назвал имя «теневого президента» США

Экс-советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс уличили в превращении внешней политики страны во внутреннюю. Ее считают «теневым лидером» государства.

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гринелл напомнил, что Райс возглавила совет по внутренней политике в администрации Джо Байдена. Эта позиция позволяет ей оказывать наибольшее влияние, привел мнение Гринелла телеканал Fox News.

Назначение политика экс-директор Нацразведки счел свидетельством того, что Райс «превратит внешнюю политику во внутреннюю».

«Тот бардак, что начинает возникать во внешней политике, связан с политикой внутренней. <…> А у нас между тем есть теневой президент Сьюзан Райс, на которую никто не обращает внимания», — заметил политик.

Байдена уличили в слабости: якобы американский лидер неспособен остановить левых от получения контроля. Не понимает, что происходит, и вице-президент Камала Харрис.

Сьюзан Райс, указано в материале, является одним из богатейших сотрудников Белого дома. Размер ее чистой прибыли достигает 37,9 миллиона долларов. Совет по внутренней политике Райс возглавила 10 декабря 2020 года. До этого назначения она была помощником 44-го президента США Барака Обамы по национальной безопасности. Райс также прочили пост госсекретаря Соединенных Штатов.