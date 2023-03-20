Мир 20 марта 2023, 09:53 Флот и авиацию Тайваня подняли на масштабные военные учения Вооруженные силы Тайваня устроили военные учения с участием ВВС и ВМС Викимедиа

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Масштабные военные учения «112-1 Совместное боевое планирование» начались утром 20 марта у берегов Тайваня. По приказу командования мобилизовали Военно-воздушные силы и некоторые подразделения Военно-морского флота, сообщило Центральное информационное агентство.

Маневры начали в 06:22 (01:22 по московскому времени) и завершат в 23 часа. С разных баз в район потенциальных боевых действий отправили все типы самолетов, входящих в состав первого, второго, третьего, пятого и шестого подразделений ВВС, противолодочную и поисковую бригады ВМФ, истребители F-16V ВВС и Mirage 2000-5, сверхзвуковые истребители Jingguo IDF, противолодочные патрульные самолеты P-3 °C и вертолеты S-70 ВМС, беспилотники и другие виды военной техники.

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Учения устроили в ответ на провокации со стороны Китая, в том числе регулярно подлетавшие к идентификационной зоне ПВО самолеты и маневры КНР после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Вооруженные силы Тайваня ранее уже провели слаживание на базе ВВС Хуалянь и запланировали еще одни боевые стрельбы в июле.

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