Флорист Сафронова прокомментировала оформление зала для переговоров Лаврова и Блинкена

Зал, в котором прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, был украшен орхидеями и сиренью. Флорист Валентина Сафронова в разговоре с Life рассказала, что это может значить.

По словам эксперта, обычно на подобных мероприятиях не вкладывают особого значения в оформление залов, однако при желании в этом можно усмотреть некоторый скрытый смысл.

«Что касается сирени, то это символ весны, пробуждения и надежды на лучшее, надежды на будущее. Это достаточно холодный цветок, который не имеет ни запаха, ничего, что может означать сдержанные отношения», — сказала флорист.