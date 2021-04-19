Самолет времен Второй мировой войны аварийно сел на пляже Флориды. Видео

Одномоторный самолет TBM Avenger сел на воду около пляжа «Какао-Бич» в штате Флорида. Момент аварийной посадки попал на видео.

На опубликованных кадрах видно, как одномоторный самолет медленно пролетает над водой, в которой купаются люди. В какой-то момент он опускается на воду.

Как сообщил телеканал CNN, самолет принадлежит местному авиашоу. Представитель компании Крис Дирато рассказал, что на борту был один пилот, который не пострадал.

По его словам, во время полета у TBM Avenger начались проблемы с двигателем. Сначала пилот попытался долететь до ближайшего аэродрома. Но на пути у него была загруженная трасса А1, где он мог упасть на автомобили и вызвать аварию. В результате он принял решение садиться на воду.

Организаторы авиашоу на своей странице в Facebook сообщили, что самолет удалось достать из воды только после привлечения полиции и береговой охраны. Восстановление пострадавшего TBM Avenger займет несколько лет.