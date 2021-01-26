Флорида предложила принять Олимпиаду вместо Токио в 2021 году

Глава финансового управления американской Флориды Джимми Патронис выступил с идеей перенести летние Олимпийские игры 2021 года из Японии в США. Соответствующее предложение он направил Международному олимпийскому комитету (МОК).

«Я пишу вам (главе МОК Томасу Баху — прим. ред.), чтобы призвать вас рассмотреть возможность переноса Олимпиады 2021 из Токио, Японии, в США, а если точнее — во Флориду», — сказано в письме Патрониса, адресованном главе МОК Томасу Баху. Послание процитировал «Интерфакс».

По словам представителя Флориды, некоторые материалы в СМИ говорят о беспокойстве японских властей из-за необходимости проведения Олимпиады и продолжающейся пандемии.

Патронис добавил, что в его штате есть все возможности для проведения крупного спортивного мероприятия. Например, спортивные объекты и развитая транспортная система. Он подчеркнул, что время эпидемии коронавируса во Флориде было разрешено проводить спортивные мероприятия.

Данные недавнего онлайн-опроса показали, что большинство японцев против проведения Олимпийских игр в их стране во время пандемии. Однако заместитель генерального секретаря правительства страны Манабу Сакаи опроверг слухи об отмене мероприятия.