Флорида отказалась от всех ковидных ограничений. Но вирус никуда не ушел

Губернатор штата Флорида Рон Десантис подписал указ об отмене всех ограничений, которые принимались местными властями в связи с чрезвычайной ситуацией из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил телеканал CBS News.

Десантис заявил, что если кто-то считает, что на данном этапе кому-то нужны меры контроля для сдерживания пандемии, значит, он не верит в эффективность вакцины. Губернатор Флориды также подписал закон, который лишит властей округов возможности переводить школы и компании на удаленный режим.

Десантис при этом будет добиваться снятия всех непогашенных штрафов, которые были наложены на местные предприятия за несоблюдение мер профилактики ковида.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи ранее пообещал бокал пива каждому взрослому, который в мае привьется от коронавируса. Для этого нужно принести сертификат о вакцинации в одну из пивоварен, принимающих участие в акции, сообщал RT.

В США полный курс вакцинации уже прошли почти 105 миллионов человек. Всего американцам ввели уже свыше 245 миллионов доз вакцины от коронавируса, согласно данным центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Об этом писала «Газета.ru».