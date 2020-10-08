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    08 октября 2020, 02:59

    Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда выпустили под залог в $1 млн

    Кирилл Фролов

    В США вышел из тюрьмы бывший полицейский Дерек Шовин, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. За Шовина внесли залог в один миллион долларов, сообщило агентство AP.
    Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда выпустили под залог в $1 млн

    Суд по делу экс-полицейского начнется в 2021 году, первое заседание назначено на 8 марта.

    С конца мая Шовин находился в тюрьме Миннеаполиса штата Миннесота. Его обвиняют в убийстве Флойда, трех его бывших коллег — в соучастии в преступлении. Все они ранее также вышли под залог.

    Флойд умер 25 мая вскоре после задержания. Полицейских вызвал продавец магазина, в котором он расплатился поддельной двадцатидолларовой купюрой за сигареты. Во время задержания офицер Шовин применил удушающий прием — давил коленом на шею Флойда. Подозреваемый несколько раз произнес: «Я не могу дышать», после чего потерял сознание.

    Очевидцы сняли задержание на видео. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну возмущения — с тех пор в США регулярно проходят массовые акции движения Black lives matter («Жизни черных имеют значение»). Нередко они сопровождаются погромами и вандализмом.