Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда выпустили под залог в $1 млн

Суд по делу экс-полицейского начнется в 2021 году, первое заседание назначено на 8 марта.

С конца мая Шовин находился в тюрьме Миннеаполиса штата Миннесота. Его обвиняют в убийстве Флойда, трех его бывших коллег — в соучастии в преступлении. Все они ранее также вышли под залог.

Флойд умер 25 мая вскоре после задержания. Полицейских вызвал продавец магазина, в котором он расплатился поддельной двадцатидолларовой купюрой за сигареты. Во время задержания офицер Шовин применил удушающий прием — давил коленом на шею Флойда. Подозреваемый несколько раз произнес: «Я не могу дышать», после чего потерял сознание.

Очевидцы сняли задержание на видео. Кадры быстро разошлись по соцсетям и вызвали волну возмущения — с тех пор в США регулярно проходят массовые акции движения Black lives matter («Жизни черных имеют значение»). Нередко они сопровождаются погромами и вандализмом.