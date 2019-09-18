Эко-движение Flight Shаmе перенесло борьбу за планету в небо. Людей решили пересадить на поезда

Летите на самолете? Значит, вам стоит задуматься о влиянии путешествия на экологию. Так считают сторонники нового экологического движения Flight Shame. Название как бы намекает, что всем авиапассажирам следует незамедлительно провалиться под землю от стыда, и ездить только на поездах. Правда ли это? «360» пообщался со сторонниками движения и экологами.

Как и многие другие зеленые движения последних лет, Flight Shame возникло в Швеции. Оно существует с 2017 года. Название и правда можно перевести, как «позор полетам» или «стыд полетов». На самом деле, путешественников призывают пересесть на поезда, так как они в разы экологичнее.

Речь идет о выбросах диоксида углерода. Они особенно заметны на коротких рейсах и полетах средней дальности. Поэтому их надо проезжать на поезде, говорят сторонники движения. Экологи согласны.

Почему это стыдно?

В последнее время количество полетов выросло, они стали доступнее. Это самый быстрый способ передвижения. Но при выработке топлива происходит выброс огромного количества углекислого газа, рассказал «360» эколог из Индии Мартино Альмеида.

«Если люди сократят число полетов в первую очередь на средние расстояния, это снизит количество выбросов», — заявил Альмеида.

Британец Роджер Тайерс перестал летать два года назад. Он также защитил диссертацию по авиационным выбросам. «Согласно докладу Межправительственной группы по изменению климата, у нас есть 10-11 лет, чтобы радикально сократить выбросы в атмосферу. Это стало для меня поворотным моментом», — рассказал Тайерс «360».

Трудности перевода

Название движения вовсе не значит, что летающих пассажиров будут забрасывать тухлыми яйцами или каким-то другим способом призывать к совести. Участники Flight Shame вообще против радикальных мер, рассказал один из сторонников движения Роджер Тайерс.

«Я говорил об этом со шведами. На их языке значение другое. При переводе на английский появился такой неприятный смысл», — рассказал Роджер. По его мнению, само по себе словосочетание Flight Shame получилось неудачным.

Конечно, я никого не стыжу и меня никто не пытался пристыдить. Тех, кто продолжает много летать, осуждать не стоит. Если мы заставим их чувствовать вину — это точно не поможет! Роджер Тайерc.

Он считает, что люди должны сами прийти к выводам о вреде полетов.

«Так случилось со мной. Меня никто не стыдил, не уговаривал. Я сам понял, что это плохо.Так что не стоит винить людей, стыдить их, вынуждая тем самым их принимать агрессивную оборонительную позицию. Нам нужно дать людям факты, из которых они сделают свои выводы», — полагает британец.

Как пересесть на поезд?

Убедить людей отказаться от самолетов будет очень трудно, полагает эколог Альмеида.

«Невозможно просто запретить летать, если полеты доступны. Это выбор людей, и только информирование и образование могут заставить их принять решение сократить полеты», — полагает эколог.

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Такого же мнения придерживается и Тайерс. Он считает, что это прежде всего европейская проблема.

«Мы очень привыкли летать на короткие расстояния, при том, что у нас есть прекрасные поезда. В 2018 году именно британцы совершили больше всего полетов — больше, чем китайцы и американцы!» — рассказал он «360».

Пока люди не проводят параллели между своими полетами в отпуск, например, и глобальным потеплением. По мнению британца, к решению проблемы надо подключить авиакомпании. Их можно обязать указывать на билетах, какой урон природе принесет этот конкретный полет.

Можно писать доступно, например, что ваш перелет из Лондона в Австралию по выбросам соразмерен с ежедневным использованием машины в течение двух лет Роджер Тайерc.

В Швеции недавно удалось сократить число полетов. Это очень показательный пример, утверждает Тайерс.

Еще один способ — повысить налоги на полеты для часто летающих пассажиров, а полученные средства использовать для строительства высокоскоростных железных дорог. В качестве примера британец привел программу Frequent Flyer Levy.

«Если вы летаете десять раз в год, то вам следует платить больше того, кто летает два раза, так как вы приносите больший урон окружающей среде», — заявил Тайерс.

А для тех, кто не готов сократить число полетов, есть возможность компенсировать урон для окружающей среды с помощью программ расчета урона, так называемых flight offset. Так можно узнать количество выбросов диоксида углерода, выработанных в течение твоего полета, и в итоге, например, высадить кучу деревьев самому или через специальную компанию.