Флагшток ко Дню независимости на Украине упал на дорогую машину

Флагшток ко Дню независимости установили в Херсоне на Украине. Закончилось это тем, что он рухнул на припаркованный рядом Lexus. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным сайта «Утро.ру», флагштоки установили во всех крупных городах. Но в Херсоне с установкой что-то пошло не так.

В результате 50-метровый флагшток рухнул прямо на автомобиль. Никто не пострадал, но машина повреждена настолько сильно, что ремонту не подлежит.

Установка флагштока стоила восемь миллионов гривен — около 22 миллионов рублей. Теперь предстоит также оценить стоимость нанесенного ущерба.