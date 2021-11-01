Флагманский корабль ВМС США взял курс на Черное море

Корабль ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) направился в Черное море, где примет участие в совместных операциях с НАТО. Об этом сообщили на официальной странице командования американских сухопутных войск в Европе и Африке (USAREUR-AF) в Twitter.

Американский корабль направили в Черное и Средиземное моря. Флагман ВМС США сыграет ключевую роль в совместных операциях флота США и союзников по НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что появление флагов ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в мире. Он заверил, что Россия готова обеспечить свою безопасность. Однако глава МИД РФ напомнил, что именно сотрудничество является основой отношений между странами, а не нагнетание напряженности, призвав воздержаться от конфронтационной политики.

Еще один корабль ВМС США — ракетный эсминец USS Porter — вошел в акваторию Черного моря в конце прошлой недели. В субботу в Министерстве обороны РФ заявили, что российские военные контролируют передвижения американского эсминца.