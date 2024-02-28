28 февраля 2024, 03:06
Флаги Украины начали убирать с улиц швейцарского города
Власти Цюриха стали избавляться от украинских флагов на улицах
Власти Цюриха решили убрать с улиц все флаги Украины. Об этом сообщило издание Tagesanzeiger.
После начала спецоперации ВС РФ в городах Швейцарии в знак солидарности с Украиной стали развешивать украинские флаги. Так власти страны демонстрировали свое гостеприимство к беженцам.
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Сейчас в швейцарском городе Цюрихе стали массово снимать развешанные ранее украинские флаги, не объясняя причин такого решения.
За последние несколько лет в европейских государствах заметно изменили отношение к беженцам с Украины, все чаще отклоняя просьбы киевского режима о предоставлении денег или военной помощи.
Ранее стало известно, что свыше 15 тысяч украинских граждан, которые переехали в Великобританию с начала конфликта на Украине, стали бездомными. В Германии также оценили число украинских граждан, попытавшихся переехать в Европу после возможного развала Украины. Согласно предварительным подсчетам, страны Евросоюза заполонят не меньше 10 миллионов украинцев.
Украина
Беженцы
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