Флаг Украины встал в один ряд с символикой ЛГБТ в США | 360°

Мир 01 ноября 2022, 08:16 Флаг Украины встал в один ряд с символикой ЛГБТ в США The Federalist: флагами Украины и ЛГБТ американцы хотят показать мнимое превосходство Unsplash

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Пользователи соцсетей в Соединенных Штатах все чаще публикуют флаг Украины рядом с символикой ЛГБТ. Об этом научный сотрудник Дунайского института Майкл О’Ши написал в статье для издания The Federalist.

«Ответ прост: все дело в том, что наши социальные элиты уверены в собственной правоте», — пришел к выводу он.

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По мнению О’Ши, на Западе выставление украинского флага стало надежным способом показать развитость и моральное превосходство над другими. Тот факт, что многие еще недавно никогда не слышали про страну под названием Украина, таких людей не смущает.

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В конце научный сотрудник призвал перестать «размахивать флагами самомнения». По его словам, это только затягивает конфликт на Украине.

Ранее стало известно, что в Берлине появится ЛГБТ — детский сад. Его устроят в здании, где живут представители нетрадиционной сексуальной ориентации. Там хотят объяснять детям, каково это — быть принадлежащим к секс-меньшинствам человеком.