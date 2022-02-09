Флаг Украины осквернили на заседании парламента Словакии

В Словакии два депутата надругались над флагом Украины. Это произошло на заседании парламента по теме соглашения о военном сотрудничестве с США, передало РИА «Новости».

Два депутата решили выступить не только со словацким, но и с украинским флагом, который растянули перед трибуной. Это не понравилось нескольким их коллегам. Сначала один из них облил водой мужчину, который держал флаг Украины, а потом полил и сам флаг, пока не опустела бутылка. К ним подбежал еще один депутат, который вырвал флаг из рук и и унес.

Перепалка попала на видео. Скандальный эпизод с заседания показал телеканал TA3.

Соглашение о военном сотрудничестве между Соединенными Штатами и Словакией заключили 3 февраля. Документ подписали словацкий министр обороны Ярослав Надь и американский госсекретарь Энтони Блинкен. В правительстве Словакии одобрили документ, хотя большинство населения страны выступили против военного соглашения с США и настаивали на референдуме по этому вопросу, писал RT.