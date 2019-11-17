Флаг США подняли над позициями ВСУ в Донбассе

Приказ вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский отдали 16 ноября командиры 14-й и 59-й бригад, полковники Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов. Филипоненко назвал их «особо одаренными».

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«Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить на себя внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки», — объяснил офицер.

Флаги появились перед приездом американского журналиста из газеты The New York Times Хоффмана Вэйна. Он прибыл для работы в бригадах, входящих в состав украинской оперативно-тактической группировки «Север».

Таким образом, боевики хотели передать американцам через представителя СМИ свою любовь к США и гостеприимность.

Кроме того, Филипоненко обратил внимание на посыл украинских силовиков. Они в открытую показали своих начальников и организаторов войны в Донбассе.