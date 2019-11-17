  • Флаг США подняли над позициями ВСУ в Донбассе

    17 ноября 2019, 18:10

    Алена Макаренко

    Военнослужащие Украины подняли флаги США над своими позициями рядом с двумя населенными пунктами на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Этими сведениями поделился офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Его процитировал Луганский информационный центр.
    Флаг США подняли над позициями ВСУ в Донбассе

    Приказ вывесить флаги США в районе населенных пунктов Крымское и Мироновский отдали 16 ноября командиры 14-й и 59-й бригад, полковники Сергей Войченко и Геннадий Шаповалов. Филипоненко назвал их «особо одаренными».

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    «Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить на себя внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки», — объяснил офицер.

    Флаги появились перед приездом американского журналиста из газеты The New York Times Хоффмана Вэйна. Он прибыл для работы в бригадах, входящих в состав украинской оперативно-тактической группировки «Север».

    Таким образом, боевики хотели передать американцам через представителя СМИ свою любовь к США и гостеприимность.

    Кроме того, Филипоненко обратил внимание на посыл украинских силовиков. Они в открытую показали своих начальников и организаторов войны в Донбассе.