Флаг России развернули в Тель-Авиве

Площадь полотнища — более 600 квадратных метров. К флешмобу присоединились несколько десятков человек.

«Жители Тель-Авива подъезжают, подходят, спрашивают, что это за акция. Когда мы им объясняем, в честь чего сегодня мы развернули такой огромный флаг, они радуются, улыбаются и поддерживают нас», — рассказала участница акции Яна Айзикович.

Все участники флешмоба соблюдают меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса — надели маски и помнят про социальную дистанцию, отметила газета «Взгляд».

После акции выступили актеры в российских национальных костюмах и угостили горожан русскими сладостями.

Российский культурный центр (РКЦ) в Тель-Авиве провел фотоконкурс «Вспоминая Россию» ко Дню России. Авторов лучших работ наградят призами и дипломами представительства Россотрудничества в Израиле. РКЦ также запустил дистанционный поэтический флешмоб «Гляжу в озера синие». Участники соревнуются в лучшем прочтении одноименного стихотворения советского поэта Игоря Шаферана.