Флаг ЛНР подняли над администрацией Рубежного

Народная милиция ЛНР подняла над администрацией города Рубежное флаг республики. Об этом сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко в Telegram-канале.

«Мы находимся у администрации города Рубежное. Над ней уже гордо развивается флаг Луганской народной республики», — сказал Филипоненко.

По его словам, то и дело слышны стрелковые перестрелки на окраинах города, слышна работа украинской артиллерии по поселку.

Группировка войск ЛНР провела успешные бои против ВСУ внутри Северодонецка и Рубежного. Об этом сообщили в Минобороны России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг, 17 марта, показал видео встречи бойцов республики в ЛНР. Местные жители поблагодарили военных за освобождение. Также они заявили, что очень давно их ждали. На кадры попали чеченские бойцы, которые зашли к одной из пожилых пар. Во дворе частного дома военных встретили муж с женой.

Свыше 48 тонн гуманитарной помощи привезли в Луганск еще одной автоколонной МЧС России. В груз вошли предметы первой необходимости, продукты питания, стройматериалы, а также наборы сухих продовольственных товаров, сообщило Луганское агентство новостей (ЛИЦ) со ссылкой на пресс-службу МЧС ЛНР.