Флаг ЛНР подняли над администрацией Рубежного
Народная милиция ЛНР подняла флаг республики над администрацией города Рубежное
Народная милиция ЛНР подняла над администрацией города Рубежное флаг республики. Об этом сообщил официальный представитель милиции Иван Филипоненко в Telegram-канале.
«Мы находимся у администрации города Рубежное. Над ней уже гордо развивается флаг Луганской народной республики», — сказал Филипоненко.
По его словам, то и дело слышны стрелковые перестрелки на окраинах города, слышна работа украинской артиллерии по поселку.
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