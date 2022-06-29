Флаг Испании на саммите НАТО установили вверх ногами

Организаторы саммита НАТО в Мадриде, который проходит с 28 по 30 июня, разместили флаг Испании вверх ногами. Трансляция второго дня саммита ведется на сайте Североатлантического альянса.

Флаг установили на столе рядом с премьер-министром Испании Педро Санчесом, когда он произносил речь перед присутствующими в качестве принимающей стороны. По данным агентства EFE, в НАТО извинились за ошибку.

Во время саммита его участники примут новую стратегическую концепцию, в которой Россию официально признают главной угрозой безопасности НАТО (по текущей концепции она стратегический партнер Альянса). Кроме того, будут обсуждаться вопросы укрепления НАТО. Страны — участницы Североатлантического альянса подтвердят готовность повысить оборонные расходы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее СМИ сообщали, что на саммите выдвинут конкретные предложения по усилению давления на Россию, обсудят расширение сил НАТО в Восточной Европе.