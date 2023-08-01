Мир 01 августа 2023, 14:20 Флаг Исландии сняли со здания посольства страны в Москве Флаг Исландии и указатели исчезли со здания посольства государства в Москве Википедия

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Флаг Исландии сняли с посольства страны в Москве. Все таблички и указатели в Хлебном переулке также демонтировали, сообщил ТАСС.

Территория диппредставительства безлюдна, у здания давно не видели людей или припаркованных машин. Полицейская будка у посольства тоже опустела.

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В МИД Исландии 9 июня заявили о приостановке работы своего посольства в Москве с 1 августа. Такое решение обосновали якобы отсутствием выгоды содержать диппредставительство в Москве в текущей ситуации.

Также Исландия потребовала от российского правительства сократить масштабы деятельности в Рейкьявике и понизить статус диппредставительства.

В МИД России ранее предупреждали, что на все антироссийские жесты Исландии неизбежно последует реакция. В министерстве указали, что действия страны в итоге могут привести к разрушению всего комплекса взаимодействия двух государств.