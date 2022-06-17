Физиономист оценил фото объятий Зеленского и Макрона

Физиономист Илья Анищенко прокомментировал фотографию, на которой президент Франции Эмманюэль Макрон обнял своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом сообщил Life.ru.

По словам физиономиста, по мимике и жестам лидеров видно, что они напряжены. Анищенко считает, что их объятия выглядят неестественно.

«Вроде бы на публику мы обнимаемся, пожимаем руки, кладем руку на плечо, поддерживаем вторую руку, но язык жестов говорит о внутреннем напряжении в отношениях двух лидеров», — заявил он.

Эксперт отметил, что на фото Зеленский отвернулся, а Макрон, по его словам, напряженно улыбается. Это говорит о том, что они испытывают негативные эмоции, заключил Анищенко.