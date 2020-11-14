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    14 ноября 2020, 08:51

    Физики научились управлять молнией

    Андрей Иванов

    Международная группа ученых научилась управлять молнией. Они создали лазер, который может притягивать электрический разряд и перенаправлять его в нужное место. Результаты исследования опубликовал научный сайт Nature Communications.
    Физики научились управлять молнией

    В лаборатории Австралийского национального университета (ANU) Канберре установили две пластины друг напротив друга, на которых накапливался электрический заряд. Он превращался на случайном участке одной пластины в маленькую молнию, которая ударяла в случайный участок другой.

    При помощи графена и лазера они нагревали воздух между пластинами. В этом месте появлялся канал, который перехватывал молнию. После этого ее можно было направлять в любое место.

    «Мы локально контролируем длину свободного пробега электронов в окружающем воздухе и настраиваем условия электрического пробоя», — говорится в сообщении ученых.

    Авторы исследования уверены, что их опыт поможет управлять погодой и пригодится в промышленности и медицине. Ученые и раньше пытались «приручить» молнию, но прежние подходы основывались на фотоионизации. Она не позволяла в полной мере контролировать электрический разряд.