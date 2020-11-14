Физики научились управлять молнией

В лаборатории Австралийского национального университета (ANU) Канберре установили две пластины друг напротив друга, на которых накапливался электрический заряд. Он превращался на случайном участке одной пластины в маленькую молнию, которая ударяла в случайный участок другой.

При помощи графена и лазера они нагревали воздух между пластинами. В этом месте появлялся канал, который перехватывал молнию. После этого ее можно было направлять в любое место.

«Мы локально контролируем длину свободного пробега электронов в окружающем воздухе и настраиваем условия электрического пробоя», — говорится в сообщении ученых.

Авторы исследования уверены, что их опыт поможет управлять погодой и пригодится в промышленности и медицине. Ученые и раньше пытались «приручить» молнию, но прежние подходы основывались на фотоионизации. Она не позволяла в полной мере контролировать электрический разряд.