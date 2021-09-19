Орудием убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде стал роботизированный пулемет, оснащенный искусственным интеллектом, сообщила The New York Times. Источники издания утверждают, что это устройство использовалось израильской разведкой «Моссад».

По данным NYT, роботизированный пулемет, из которого убили Фахризаде, также был оснащен системой видеонаблюдения через спутник и мог делать 600 выстрелов в минуту.

Собеседники газеты сообщили, что убийство физика начали готовить в конце 2019 — начале 2020 года. Этому предшествовала серия встреч руководства ЦРУ и «Моссада». Во время операции модель пулемета FN MAG, прикрепленную к высокотехнологичному роботизированному устройству, разобрали и по частям ввезли в Иран.

Там после сборки он был установлен на пикап, который оснастили камерами наблюдения. Чтобы не оставить никаких улик, машину заминировали, а потом взорвали после атаки. Однако эта часть плана провалилась. После взрыва снайперское устройство отлетело в сторону.

Покушение на Фахризаде было совершено 27 ноября прошлого года. Он умер в больнице. Ученый руководил организацией исследований и инноваций Минобороны Ирана. Тегеран обвинил в убийстве Израиль и разведку «Моссад».

В начале декабря помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что спецслужбы задержали нескольких человек, подозреваемых в причастности к убийству физика-ядерщика.