08 февраля 2024, 15:04
Физик Ожарский: утечка радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» вряд ли дойдет до РФ
Более пяти тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на атомной станции «Фукусима-1» в Японии. Этот выброс вряд ли дойдет до России, однако сама по себе тенденция опасная, сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, оценить реальную степень опасности для приграничных к Японии российских берегов пока трудно. Если верить японским источникам о сливах радиоактивных отходов в грунт, то оснований для паники на данный момент нет.
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«До наших берегов, я не думаю, что дойдет в каких-то заметных концентрациях, но, в целом, это работает на дьявола: повышает концентрацию опасных радиоактивных веществ в мировом океане», — отметил Ожаровский.
Япония
АЭС
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