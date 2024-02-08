Мир 08 февраля 2024, 15:04 Физик Ожарский: утечка радиоактивной воды на АЭС «Фукусима-1» вряд ли дойдет до РФ

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Более пяти тонн радиоактивной воды утекло из оборудования по очистке на атомной станции «Фукусима-1» в Японии. Этот выброс вряд ли дойдет до России, однако сама по себе тенденция опасная, сообщил физик-ядерщик Андрей Ожаровский в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, оценить реальную степень опасности для приграничных к Японии российских берегов пока трудно. Если верить японским источникам о сливах радиоактивных отходов в грунт, то оснований для паники на данный момент нет.

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«До наших берегов, я не думаю, что дойдет в каких-то заметных концентрациях, но, в целом, это работает на дьявола: повышает концентрацию опасных радиоактивных веществ в мировом океане», — отметил Ожаровский.