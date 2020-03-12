Физик отреагировал на обвинения АЭС на Фукусиме от GreenPeace

«Эта организация не уполномочена давать какую-то серьезную оценку радиационной обстановки. Они все это делают как-то крайне кулуарно. Нередко используют не ту аппаратуру для исследований, не те методики для оценки. Для них главное — дать пшик в атмосферу, чтобы показать, что они что-то знают и умеют», — отметил Кузнецов.

Однако, по его словам, обстановка в префектуре «удручающая».

«Основная проблема сейчас — переработка жидких радиоактивных отходов и их хранение на площадке. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии не так давно дал добро на то, чтобы жидкие радиоактивные отходы были слиты непосредственно в мировой океан. Как это возможно? Есть международное законодательство, запрещающее слив радиоактивных отходов в воды мирового океана», — уточнил профессор.

Он подчеркнул, что из-за сложившихся условий переживает лишь Южная Корея.

«Никого это не интересует. „Гадьте нам на голову — нас не волнует“. Сейчас радиоактивные вещества пришли к западному побережью США — их тоже все устраивает. Если они хотят питаться радиоактивными морепродуктами — это их право», — пояснил эксперт.

Кузнецов напомнил, что некоторые организации объясняли властям Японии, как правильно избавиться от последствий.

«Они не хотят этого делать, потому что все это находится в частных руках. Это требует дополнительного финансирования. Слив радиоактивных отходов в океан — это самый дешевый способ, чтобы от них избавиться, а не перерабатывать и хранить у себя на площадке», — резюмировал физик.